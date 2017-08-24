—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
6 лет назад
Большое спасибо! Работа сделана быстро и качественно!
Ответный отзыв
Чёткая постановка задачи, быстрая проверка, моментальная оплата. Было приятно поработать. Рекомендую.
$100
10 баллов
6 лет назад
Все отлично. Исполнитель выполнил поставленные задачи и в целом всё работает. Спасибо
Ответный отзыв
Задача поставлена чётко. Заказчик всегда на связи. Оплата своевременная. Сотрудничеством доволен. Рекомендую.
$45
10 баллов
6 лет назад
Алекс качественно и в сроки выполнил поставленную задачу. Всегда на связи и оперативно реагирует на возникающие вопросы. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Чёткое ТЗ, всегда на связи, адекватное общение. Рекомендую.
$20
10 баллов
6 лет назад
Прекрасный специалист. Все сделал быстро и главное при отсутствии четкого ТЗ быстро сорентировался в задании и все получилось даже лучше чем я представлял. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Всегда на связи. Оплата моментальная по результатам работы. Рекомендую.