alex_flamichenko

Алекс alex_flamichenko

 
33 годаУкраина/Запорожье
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
Konstantin_1988
35 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Лендинг на word press надо создать почтовую рассылку
Большое спасибо! Работа сделана быстро и качественно!
Чёткая постановка задачи, быстрая проверка, моментальная оплата. Было приятно поработать. Рекомендую.
Ответный отзыв
kosgtx
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Плагин для Wordpress импорта купонов из CSV/Excel
Все отлично. Исполнитель выполнил поставленные задачи и в целом всё работает. Спасибо
Задача поставлена чётко. Заказчик всегда на связи. Оплата своевременная. Сотрудничеством доволен. Рекомендую.
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Arhaim
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
10 часов назад
$45
10 баллов
6 лет назад
Необходимо по нажатию на некоторые кнопки добавить js вызовы
Алекс качественно и в сроки выполнил поставленную задачу. Всегда на связи и оперативно реагирует на возникающие вопросы. Рекомендую к сотрудничеству.
Отличный заказчик. Чёткое ТЗ, всегда на связи, адекватное общение. Рекомендую.
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lik12
49 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
6 лет назад
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Прекрасный специалист. Все сделал быстро и главное при отсутствии четкого ТЗ быстро сорентировался в задании и все получилось даже лучше чем я представлял. Рекомендую!
Отличный заказчик. Всегда на связи. Оплата моментальная по результатам работы. Рекомендую.
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