alex_gornovoy

Александр Горновой alex_gornovoy

 
38 летУкраина/Днепр
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

Знания:

Языки программирования: PHP4/5(полное понимание и практическое применение парадигм ООП), фреймворк CakePHP, JavaScript (включая AJAX), Turbo Pascal, С++.

Языки шаблонов PHP: Smarty.

Языки разметки текста: HTML, XML.

Таблицы стилей: CSS1, 2.

Системы управления базами данных: MySQL, PostgreSQL, Visual FoxPro.

Системы контроля версий: CVS, SVN

Операционные системы семейства Windows – на уровне админинстратора, Mac OSX – пользователь.

Английский язык – средний уровень.

PHPJavascriptMySQLPostgreSQLHTMLAjax
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yits
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$200
10 баллов
15 лет назад
Рефакторинг HTML
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