alex_gornovoy

Знания:
Языки программирования: PHP4/5(полное понимание и практическое применение парадигм ООП), фреймворк CakePHP, JavaScript (включая AJAX), Turbo Pascal, С++.
Языки шаблонов PHP: Smarty.
Языки разметки текста: HTML, XML.
Таблицы стилей: CSS1, 2.
Системы управления базами данных: MySQL, PostgreSQL, Visual FoxPro.
Системы контроля версий: CVS, SVN
Операционные системы семейства Windows – на уровне админинстратора, Mac OSX – пользователь.
Английский язык – средний уровень.
Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
15 лет назад
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