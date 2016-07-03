alex_melnichenka

Необходимо создать прайс-лист в формате Yandex Market XML/YML для интеренет-платформы Розетка. Нужно создать прайс-лист из 13 позиций(мебель). Референсы как должно выглядеть прикрепляю.
Веб-программирование2 заявки
Закрыт
8 лет назад
Необходимо создать прайс-лист в формате Yandex Market XML/YML для интеренет-платформы Розетка. Нужно создать прайс-лист из 13 позиций(мебель). Референсы как должно выглядеть прикрепляю.
Ищем SEOшника, который занялся продвижением сайта за адекватную цену. Направление сайта - образование за рубежом и образовательные курсы.
Добрый день! Занимаемся образованием за границей и языковыми курсами за рубежом. Сайт готов на 85 %, необходимо нарисовать 2 попапа, 1 раздел и немного по мелочи.