alex_seranec

Хороший заказчик. Оплатил быстро и без проблем. Рекомендую всем. Правда пришлось то увеличивать, то уменьшать объем работы, из-за чего и была задержка со сдачей заказа с моей стороны, тем не мение работа с Алексеем оказалась конструктивной.