alex_seranec

Тема - Электронное правительство: состояния и перспектива Предмет - политология Объем 10-13 страниц со всем Шрифт 14, 1,5 интервал, размер страницы 3,1,2,2, без автоабзацов, отступ 1 см. Оригинальность введения и заключения - 80 - 90%, оригинальность остального текста - ...
- $10Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $10
Тема - Стадии совершения умышленного преступления: общая характеристика Предмет - правоведение Объем РОВНО 14 страниц с содержанием и списком литературы Шрифт 14, 1,5 интервал, размер страницы 3,1,2,2, без автоабзацов, отступ 1 см. Оригинальность введения и заключения - 80 - ...Завершен13 лет назад
- $15
Тема - Защита Bluetooth Рассмотреть встроенные средства защиты. Объем > 20 страниц Шрифт 14, 1,5 интервал, размер страницы 3,1,2,2, без автоабзацов, отступ 1 см. Оригинальность введения и заключения - 80 - 90%, оригинальность остального текста - 30 - 50% Обязательно ...Завершен13 лет назад
- $15
Тема - Использование современных методов для оценки качества воздушной среды Объем 15-16 страниц со всем. Шрифт 14, 1,5 интервал, размер страницы 3,1,2,2, без автоабзацов, отступ 1 см. Оригинальность введения и заключения - 50 - 60%, оригинальность остального текста ...Завершен13 лет назад
- $15
Тема - Олимпийские игры - крупнейшие спортивные соревнования современности Объем 17 страниц Шрифт 14, 1,5 интервал, размер страницы 3,1,2,2, без автоабзацов, отступ 1 см. Оригинальность введения и заключения - 90 - 100%, оригинальность остального текста - 20 - ...Завершен13 лет назад