alex_seranec

Алексей alex_seranec

 
34 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Реферат

    $10

    Тема - Электронное правительство: состояния и перспектива Предмет - политология Объем 10-13 страниц со всем Шрифт 14, 1,5 интервал, размер страницы 3,1,2,2, без автоабзацов, отступ 1 см. Оригинальность введения и заключения - 80 - 90%, оригинальность остального текста - ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Реферат

    $10

    Тема - Стадии совершения умышленного преступления: общая характеристика Предмет - правоведение Объем РОВНО 14 страниц с содержанием и списком литературы Шрифт 14, 1,5 интервал, размер страницы 3,1,2,2, без автоабзацов, отступ 1 см. Оригинальность введения и заключения - 80 - ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Реферат

    $15

    Тема - Защита Bluetooth Рассмотреть встроенные средства защиты. Объем &gt; 20 страниц Шрифт 14, 1,5 интервал, размер страницы 3,1,2,2, без автоабзацов, отступ 1 см. Оригинальность введения и заключения - 80 - 90%, оригинальность остального текста - 30 - 50% Обязательно ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Реферат по экологии

    $15

    Тема - Использование современных методов для оценки качества воздушной среды Объем 15-16 страниц со всем. Шрифт 14, 1,5 интервал, размер страницы 3,1,2,2, без автоабзацов, отступ 1 см. Оригинальность введения и заключения - 50 - 60%, оригинальность остального текста ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Реферат по физвоспитанию

    $15

    Тема - Олимпийские игры - крупнейшие спортивные соревнования современности Объем 17 страниц Шрифт 14, 1,5 интервал, размер страницы 3,1,2,2, без автоабзацов, отступ 1 см. Оригинальность введения и заключения - 90 - 100%, оригинальность остального текста - 20 - ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
Sadg-Jasmin
Мария 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Реферат
С Алексеем работалось легко, дал ТЗ и разумный срок, в конце попросил немного исправить в реферате ссылки чтобы соответствовали требованиям его ВУЗа. Оплата своевременна. Благодарю за сотрудничество!
Оригинальность была соблюдена. Сроки выполнены. Недочеты устранены.
Ответный отзыв
tvoiaelena
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Реферат
Образцовый заказчик. Работать с Алексеем спокойно и надежно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Второй раз работаю с Еленой. Оригинальность выше заявленной. Сроки... да почти мгновенно... У а текст... просто класс... Настоящий мастер... Стати о замечаниях - их не было!
Ответный отзыв
izya13
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
20 отзывов
$10
9 баллов
13 лет назад
Реферат по экологии
Хороший заказчик. Оплатил быстро и без проблем. Рекомендую всем. Правда пришлось то увеличивать, то уменьшать объем работы, из-за чего и была задержка со сдачей заказа с моей стороны, тем не мение работа с Алексеем оказалась конструктивной.
Оригинальность выше заявленной. Срок в требованиях соблюден. Замечания исправлены. В графе сроки, у исполнителя, срок не соблюден.
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Vira
Инна 
50 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$15
10 баллов
13 лет назад
Реферат по физвоспитанию
Отличный заказчик. Ответственный и приятный. Спасибо. Успехов. Мои +100.
Качество работы потрясающее, точно в срок, замечаний даже не было. Как в резюме написано - МАСТЕР СЛОВА!
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tvoiaelena
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
$15
10 баллов
13 лет назад
Реферат
Алексей приятный и ответственный человек. Внятное задание и своевременная оплата (даже предоплата). Рекомендую!
Работали со 100% предоплатой. Работа была выполнена сверх быстро. Оригинальность выше заявленной. Требования к работе были соблюдены. Недочеты были исправлены. В общении все ок. Все соответствует ее резюме!
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