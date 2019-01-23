alex_wel

Александр Величковский alex_wel

 
27 летКазахстан/Алматы
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Профессиональная верстка/программирование сайтов | HTML5, CSS3, Bootsrap, Javascript, jQuery

Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3, jQuery.
  • Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • Responsive.
  • Bootstrap 3.
  • LESS/SCSS
  • GulpJS
  • Git
  • Parallax scrolling.
  • Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Соблюдение стандартов W3C.
  • SEO-верстка.
  • Адаптация / внедрение плагинов.
  • Использование спрайтов.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
  • Реализация pixel perfect.
  • Комментарии.
JavascriptAndroidHTMLiOSBootstrapjQuerySCSSGit
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$400
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
audilex
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$400
10 баллов
5 лет назад
Собрать сайт с внутряшкой
четко :)