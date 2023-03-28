Разработка интерфейсов, UX/UI дизайн

Опыт работы в дизайне более 15 лет. Разрабатываю дизайн сайтов, мобильных приложений, интерфейсов для систем управления предприятием, систем учета и финансов. В процессе работы погружаюсь в бизнес-процессы заказчика, проектирую user flow, создаю детальные прототипы.



Моя цель в дизайне интерфейса - максимально эффективная и удобная работа пользователя. Стараюсь уменьшить когнитивную нагрузку для пользователя и увеличить эффективность процессов для бизнеса.



Для дизайна и прототипирования использую Figma, для анимации Adobe After Effects.