Александр alexander-koalexander-ko
48 летРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Разработка интерфейсов, UX/UI дизайн
Опыт работы в дизайне более 15 лет. Разрабатываю дизайн сайтов, мобильных приложений, интерфейсов для систем управления предприятием, систем учета и финансов. В процессе работы погружаюсь в бизнес-процессы заказчика, проектирую user flow, создаю детальные прототипы.
Моя цель в дизайне интерфейса - максимально эффективная и удобная работа пользователя. Стараюсь уменьшить когнитивную нагрузку для пользователя и увеличить эффективность процессов для бизнеса.
Для дизайна и прототипирования использую Figma, для анимации Adobe After Effects.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Система управления торговой компанией.2 просмотра
- Дизайн интернет-магазина аквариумистики12 просмотров
- Дизайн мобильного приложения24 просмотра