alexandr2006

Александр alexandr2006

 
48 летРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Готов сверстать сайт и порадовать мир еще одной качественной страницей

Привет, меня зовут Александр. Я frontend-разработчик с многолетним стажем. Закончил Бауманский институт, кафедра Информатика и Системы управления. Работал с такими китами как Burevestnik Groupp, Destiny development и др. Проходил курсы по верстке и программированию на PHP в центре компьютерного обучения Специалист, программирование на javascript на курсах javascript.ru. С удовольствием сверстаю сайты для хороших людей, а постоянным клиентам всегда делаю скидки.

PHPJavascript
Отзывы заказчиков
content-pro
Артемий 
32 годаГермания
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$200
10 баллов
10 лет назад
Нужна помощь с сайтом группы компаний
Отзыв недоступен.
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