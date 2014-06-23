Готов сверстать сайт и порадовать мир еще одной качественной страницей

Привет, меня зовут Александр. Я frontend-разработчик с многолетним стажем. Закончил Бауманский институт, кафедра Информатика и Системы управления. Работал с такими китами как Burevestnik Groupp, Destiny development и др. Проходил курсы по верстке и программированию на PHP в центре компьютерного обучения Специалист, программирование на javascript на курсах javascript.ru. С удовольствием сверстаю сайты для хороших людей, а постоянным клиентам всегда делаю скидки.