alexandr_karaman

Александр alexandr_karaman

 
36 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Парсеры, граберы, прикладные решения, работа с базами данных. С#, .Net - 6 лет опыта

Разработка парсеров/грабберов с выгрузкой информации в Excell/CSV/Xml/Json, программ для работы с базами данных Ms SQL, MySql, Oracle, PostgreSql, Ms Access, Ms Excel, справочные системы и другое – качественно и в срок.

Работаю без предоплаты (поэтапная оплата в объемных проектах).

Бесплатная поддержка в пределах ТЗ.

Отзывы заказчиков

dweb
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Простой Windows-клиент для онлайн-сервиса
Все сделано быстро и качественно. Спасибо за сотрудничество. Рекомендую Александра как исполнителя!
Очень доволен сотрудничеством. Четко поставленная задача, почти всегда на связи, быстрая оплата.
Ответный отзыв