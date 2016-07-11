alexandr_karaman

Парсеры, граберы, прикладные решения, работа с базами данных. С#, .Net - 6 лет опыта
Разработка парсеров/грабберов с выгрузкой информации в Excell/CSV/Xml/Json, программ для работы с базами данных Ms SQL, MySql, Oracle, PostgreSql, Ms Access, Ms Excel, справочные системы и другое – качественно и в срок.
Работаю без предоплаты (поэтапная оплата в объемных проектах).
Бесплатная поддержка в пределах ТЗ.
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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
9 лет назад
Все сделано быстро и качественно. Спасибо за сотрудничество. Рекомендую Александра как исполнителя!
Ответный отзыв
Очень доволен сотрудничеством. Четко поставленная задача, почти всегда на связи, быстрая оплата.