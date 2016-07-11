alexandr_karaman

Парсеры, граберы, прикладные решения, работа с базами данных. С#, .Net - 6 лет опыта

Разработка парсеров/грабберов с выгрузкой информации в Excell/CSV/Xml/Json, программ для работы с базами данных Ms SQL, MySql, Oracle, PostgreSql, Ms Access, Ms Excel, справочные системы и другое – качественно и в срок.

Работаю без предоплаты (поэтапная оплата в объемных проектах).

Бесплатная поддержка в пределах ТЗ.