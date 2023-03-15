Александра alexandrafreit7alexandrafreit7
23 годаБеларусь/Минск
год на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Welcome! :)
В творчестве с самого детства. Всю жизнь рисую и делаю красоту. Однако сделать это своим делом, приносящим доход, удалось только 3 года назад. И я этому безмерно рада!
С удовольствием сделаю дизайн логотипа, фирменного стиля или нарисую милую иллюстрацию.
Обожаю разработку маскотных логотипов, работаю в стилях минимализм, японском, брутал)
Открыта для сотрудничества и интересных проектов!
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Tattoo salon "Da Vinci"4 просмотра
- Sauna Smocza7 просмотров
- Playung5 просмотров