Welcome! :)

В творчестве с самого детства. Всю жизнь рисую и делаю красоту. Однако сделать это своим делом, приносящим доход, удалось только 3 года назад. И я этому безмерно рада!



С удовольствием сделаю дизайн логотипа, фирменного стиля или нарисую милую иллюстрацию.

Обожаю разработку маскотных логотипов, работаю в стилях минимализм, японском, брутал)

Открыта для сотрудничества и интересных проектов!