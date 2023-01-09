Александр alexandralifanovalexandralifanov
Качественная, адаптивная верстка строго по макету / техническому заданию.
Здравствуйте, я занимаюсь версткой с 2021 года. Моя верстка адаптивно-отзывчивая, сайт хорошо отображается в большинстве браузеров и на популярных устройствах. Пишу код по методологии БЭМ, чтобы было легко понять и изменить.
Мои контакты:
e-mail основная первичная связь: [email protected]
ВК => web_is_my_world
Телеграмм => AlexandrZombiei
Дискорд => напишите мне на почту.
Skype => напишите мне на почту.
WhatsApp => напишите мне на почту.
Viber => напишите мне на почту.
Знания, умения, навыки:
- HTML5
- CSS3 / SCSS
- JavaScript / JQuery
- BEM
- Подключение шрифтов google fonts
- Подключение иконочного шрифта / svg спрайтов
- Создание параллакс эффекта
- Создание плавного скроллла
- Фиксированная/ Отзывчивая-резиновая / Адаптивная / Отзывчиво-адаптивная верстка
- Подключение формата изображений webp
- Соблюдение кроссбраузерности
- Соблюдение скорости загрузки сайта от 80 до 95%
Преимущества работы со мной:
Доделываю обговорённое ТЗ до конца и не бросаю проект на середине.
Не теряюсь и остаюсь на связи.
Показываю предварительный результат верстки на тестовом хостинге.
Мои гарантии:
В течении месяца после приема работы правки, сделаю бесплатно, при условии что это не новые элементы верстки, которых не было в ТЗ или не обговорены на этапе обсуждения работы.
Оплата:
Безопасные сделки.
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