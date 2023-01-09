Качественная, адаптивная верстка по макету.

Качественная, адаптивная верстка строго по макету / техническому заданию.

Здравствуйте, я занимаюсь версткой с 2021 года. Моя верстка адаптивно-отзывчивая, сайт хорошо отображается в большинстве браузеров и на популярных устройствах. Пишу код по методологии БЭМ, чтобы было легко понять и изменить.

Мои контакты:

e-mail основная первичная связь: [email protected]

ВК => web_is_my_world

Телеграмм => AlexandrZombiei

Дискорд => напишите мне на почту.

Skype => напишите мне на почту.

WhatsApp => напишите мне на почту.

Viber => напишите мне на почту.

Знания, умения, навыки:

HTML5

CSS3 / SCSS

JavaScript / JQuery

BEM

Подключение шрифтов google fonts

Подключение иконочного шрифта / svg спрайтов

Создание параллакс эффекта

Создание плавного скроллла

Фиксированная/ Отзывчивая-резиновая / Адаптивная / Отзывчиво-адаптивная верстка

Подключение формата изображений webp

Соблюдение кроссбраузерности

Соблюдение скорости загрузки сайта от 80 до 95%

Работаю в свободное время днём.

Преимущества работы со мной:

Доделываю обговорённое ТЗ до конца и не бросаю проект на середине.

Не теряюсь и остаюсь на связи.

Показываю предварительный результат верстки на тестовом хостинге.

Мои гарантии:

В течении месяца после приема работы правки, сделаю бесплатно, при условии что это не новые элементы верстки, которых не было в ТЗ или не обговорены на этапе обсуждения работы.

Оплата:

Безопасные сделки.