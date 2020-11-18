Олександр alexandrmonjalexandrmonj
24 годаУкраина/Нововолынск
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Занимаюсь дизайном полгода, полный энтузиазма и упорства:)
Привет:), меня зовут Саша!
В сфере дизайна я недавно,
честного опыта у меня полгода,
поэтому стараюсь делать максимально низкие цены за заказ,
буду рад сотрудничество
Портфолио - https://instagram.com/monj_portfolio?igshid=svgactofc5f0
Портфолио
- Базилик53 просмотра
- Интернет магазин "MAVA.KZ86 просмотров
- ClimateService55 просмотров
- ServerMall51 просмотр
- King Shoes44 просмотра
- Смарт Сервис39 просмотров
- Interior King35 просмотров