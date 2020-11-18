alexandrmonj

Олександр alexandrmonj

 
24 годаУкраина/Нововолынск
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Занимаюсь дизайном полгода, полный энтузиазма и упорства:)

Привет:), меня зовут Саша!

В сфере дизайна я недавно,

честного опыта у меня полгода,

поэтому стараюсь делать максимально низкие цены за заказ,

буду рад сотрудничество

Портфолио - https://instagram.com/monj_portfolio?igshid=svgactofc5f0

Портфолио