alexandrsumy

Alexandr Chuhleb alexandrsumy

 
39 летУкраина/Сумы
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Интернет-магазин

    Доброго времени суток. Необходимо сделать интернет-магазин компьютерной техники, с возможностью интеграции его на различных сайтах. изначально ориентируем размещение на http://pc-help.sumy.ua и http://etmi.sumy.org цены и сроки

    Интернет-магазины11 заявок
    Закрыт
    15 лет назад