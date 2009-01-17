alexandrsumy

$100
Необходимо добавить скрипт магазина на сайт компьютерной техники pc-help.sumy.ua приоритеты:качество, цена (минимальные затраты) продолжение сотрудничества для улучшения проекта
Интернет-магазины14 заявок
Закрыт
15 лет назад
Необходимо добавить скрипт магазина на сайт компьютерной техники pc-help.sumy.ua приоритеты:качество, цена (минимальные затраты) продолжение сотрудничества для улучшения проекта
Доброго времени суток. Необходимо сделать интернет-магазин компьютерной техники, с возможностью интеграции его на различных сайтах. изначально ориентируем размещение на http://pc-help.sumy.ua и http://etmi.sumy.org цены и сроки