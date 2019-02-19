alexandrvsko

Настрою рекламу в Яндексе для вашего продукта. Есть опыт работы! Возьму мало , так как работаю на имя и результат!

Работал с крупной транспортной компанией.

Настраивал рк для парикмахерских услуг на дом.

Вы заплатите за выполнение столько , сколько посчитаете нужным.

Я адекватный , разбирающийся в Директе человек.

Параллельно обладаю базовыми знаниями в дизайне сайтов, продажах.

От работы со мной вы ничего не потеряете, а только приобретёте положительные эмоции и результат.