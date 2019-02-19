alexandrvsko

Александр Васильчук alexandrvsko

 
23 годаРоссия/Тольятти
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Настрою рекламу в Яндексе для вашего продукта. Есть опыт работы! Возьму мало , так как работаю на имя и результат!

Работал с крупной транспортной компанией.

Настраивал рк для парикмахерских услуг на дом. 

Вы заплатите за выполнение столько , сколько посчитаете нужным.

Я адекватный , разбирающийся в Директе  человек.

Параллельно обладаю базовыми знаниями в дизайне сайтов, продажах. 

От работы со мной вы ничего не потеряете, а только приобретёте положительные эмоции и результат.

В случае отсутствия результата денег не возьму!

Дизайн сайта