alexandrvsko

Александр Васильчук alexandrvskoalexandrvsko
23 годаРоссия/Тольятти
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Настрою рекламу в Яндексе для вашего продукта. Есть опыт работы! Возьму мало , так как работаю на имя и результат!
Работал с крупной транспортной компанией.
Настраивал рк для парикмахерских услуг на дом.
Вы заплатите за выполнение столько , сколько посчитаете нужным.
Я адекватный , разбирающийся в Директе человек.
Параллельно обладаю базовыми знаниями в дизайне сайтов, продажах.
От работы со мной вы ничего не потеряете, а только приобретёте положительные эмоции и результат.
В случае отсутствия результата денег не возьму!
Действие аккаунта приостановлено!