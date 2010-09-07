alexanov85

Требуется копирайтер для постепенного наполнения сайта http://manikurart.ru. 2-3 статьи каждый день. Предложения оставляйте с ценами.
Копирайтинг32 заявки
Закрыт
13 лет назад
На данный момент являюсь копирайтером сайта http://manikurart.ru/. Обучалась сначала на курсах маникюра, затем заинтересовалась копирайтингом и прочитала много теории. Могу написать статью на любую тематику. В данный момент заполняю статьями сайт http://manikurart.ru/, но хочу писать за оплату на другую тематику.
Требуется копирайтер для постепенного наполнения сайта http://manikurart.ru. 2-3 статьи каждый день. Предложения оставляйте с ценами.