alexanov85

Александра Новикова alexanov85

 
38 летРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Являюсь автором сайта http://manikurart.ru/

На данный момент являюсь копирайтером сайта http://manikurart.ru/. Обучалась сначала на курсах маникюра, затем заинтересовалась копирайтингом и прочитала много теории. Могу написать статью на любую тематику. В данный момент заполняю статьями сайт http://manikurart.ru/, но хочу писать за оплату на другую тематику.

  • Наполнение сайта

    Требуется копирайтер для постепенного наполнения сайта http://manikurart.ru. 2-3 статьи каждый день. Предложения оставляйте с ценами.

    Копирайтинг32 заявки
    Закрыт
    13 лет назад