Современный приятный дизайн: UI/UX, лендинг, веб-дизайн. Выполняю, а не просто обещаю

👋Привет!

Всем привет, меня зовут Саша. Вам надоел дизайн сайтов прошлого поколения? Хочется что-нибудь современное, простое и красивое? Тогда вы по адресу. Я дизайнер веб-сайтов с большим опытом. Я создам для вас уникальный, функциональный, а главное приятный дизайн сайта. Веб-дизайн - это искусство, а я его художник.

Я буду полностью управлять вашим проектом от начала до конца. Регулярное общение действительно важно для меня, так что давайте оставаться на связи!

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Мои инструменты :

👉Figma

👉Photoshop

👉Blender

👉Spline

Мои преимущества:

Задачи любой сложности

Качество

Ничего лишнего

Только современный дизайн

Сроки исполнение

Всегда на связи

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📞 С удовольствием пообщаюсь голосом!

Я очень коммуникабельный человек, люблю общаться, так что без проблем обсуждаю все по скайпу или телеграму. Есть вопросы? Давайте созвонимся и все обсудим!

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👍Все правки бесплатные!

Пишите, что хотите поправить — все сделаю.

Спасибо за внимание!

Буду рад сотрудничать с каждым.

ВСЕХ ОБНЯЛ!❤️