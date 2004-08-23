Современный приятный дизайн: UI/UX, лендинг, веб-дизайн. Выполняю, а не просто обещаю
👋Привет!
Всем привет, меня зовут Саша. Вам надоел дизайн сайтов прошлого поколения? Хочется что-нибудь современное, простое и красивое? Тогда вы по адресу. Я дизайнер веб-сайтов с большим опытом. Я создам для вас уникальный, функциональный, а главное приятный дизайн сайта. Веб-дизайн - это искусство, а я его художник.
Я буду полностью управлять вашим проектом от начала до конца. Регулярное общение действительно важно для меня, так что давайте оставаться на связи!
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Мои инструменты :
👉Figma
👉Photoshop
👉Blender
👉Spline
Мои преимущества:
- Задачи любой сложности
- Качество
- Ничего лишнего
- Только современный дизайн
- Сроки исполнение
- Всегда на связи
📞 С удовольствием пообщаюсь голосом!Я очень коммуникабельный человек, люблю общаться, так что без проблем обсуждаю все по скайпу или телеграму. Есть вопросы? Давайте созвонимся и все обсудим!
👍Все правки бесплатные!Пишите, что хотите поправить — все сделаю.
Спасибо за внимание!Буду рад сотрудничать с каждым.
ВСЕХ ОБНЯЛ!❤️
Портфолио
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