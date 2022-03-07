alexb210508

Алексей alexb210508

 
24 года
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Качественная верстка сайтов в срок. Адаптивность, кроссбраузерность. HTML5, CSS3, Flexbox, JavaScript.

﻿Моя цель - довольный клиент.

Преимущества работы со мной:

  • Гарантия на верстку. В течение недели после сдачи проекта готов исправить ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы.
  • Доработки уже включены в стоимость работ. Они будут добавлены в верстку без затрат и споров.
  • Время. Выполняю работу в заранее обговорённые с клиентом сроки.
  • Связь. Держу клиента в курсе проделанной работы во время выполнения заказа ежедневно.
Технологии:

- HTML5, CSS3, Flexbox, JavaScript, адаптивность, кроссбраузерность, анимация.

О себе:

- Обучался, много практиковался и решил предоставлять свои услуги как фрилансер.

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