Качественная верстка сайтов в срок. Адаптивность, кроссбраузерность. HTML5, CSS3, Flexbox, JavaScript.
Моя цель - довольный клиент.Преимущества работы со мной:
- Гарантия на верстку. В течение недели после сдачи проекта готов исправить ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы.
- Доработки уже включены в стоимость работ. Они будут добавлены в верстку без затрат и споров.
- Время. Выполняю работу в заранее обговорённые с клиентом сроки.
- Связь. Держу клиента в курсе проделанной работы во время выполнения заказа ежедневно.
О себе:
- Обучался, много практиковался и решил предоставлять свои услуги как фрилансер.
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: https://t.me/AlexCoder210805
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