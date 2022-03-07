Качественная верстка сайтов в срок. Адаптивность, кроссбраузерность. HTML5, CSS3, Flexbox, JavaScript.

﻿Моя цель - довольный клиент.

Гарантия на верстку. В течение недели после сдачи проекта готов исправить ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы.

В течение недели после сдачи проекта готов исправить ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы. Доработки уже включены в стоимость работ. Они будут добавлены в верстку без затрат и споров.

уже включены в стоимость работ. Они будут добавлены в верстку без затрат и споров. Время. Выполняю работу в заранее обговорённые с клиентом сроки.

Выполняю работу в заранее обговорённые с клиентом сроки. Связь. Держу клиента в курсе проделанной работы во время выполнения заказа ежедневно.

- HTML5, CSS3, Flexbox, JavaScript, адаптивность, кроссбраузерность, анимация.

О себе:

- Обучался, много практиковался и решил предоставлять свои услуги как фрилансер.

Связь: