alexbor13

Алексей Боровинский alexbor13

 
47 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Художник-дизайнер

С 1993 года Художник-живописец (масляная станковая живопись).

Высшее художественное образование (ГСИИ)

С 2007 года Преподаватель изобразительного искусства.

С 2001 дизанер-полиграфист.

Отрисовка векторных изображений, создание логотипов, верстка различной печатной продукции.

С 2014 года главный дизайнер в типографии PM-PRINT.

Изготовление дизайн-макетов широкоформатной, интерьерной и наружной рекламы.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$70
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
Amo38
51 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
2 балла
5 лет назад
Приглашение на свадьбу
Алексей вышел на связь только через 10 дней, после получения ТЗ, с вариантом который не соответствует заданию, в результате работа была отдана другому исполнителю
AlexKhandorin
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$70
10 баллов
6 лет назад
Карта для мобильной игры. Тематика - слоты.
Выполнено в срок, нареканий нет.
Спасибо за заказ! Рекомендую Александра как отличного заказчика!
Ответный отзыв
cinemae
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Нарисовать схему проезда к офису
Отличный иллюстратор. Изучил техническое задание, предложил наилучший вариант визуализации и качественно его реализовал. Работа была завершена быстрее, чем договаривались, а качество выше, чем я ожидал, поэтому с удовольствием заплатил больше, чем предлагал изначально. После завершения проекта попросил Алексея сделать другой напрямую, минуя тендер - сотрудничеством таже остался доволен. Рекомендую исполнителя всем заказчикам. Спасибо!
Благодарю Дениса за заказ. Хороший заказчик. Своевременная оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
anaba2013
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
6 дней назад
$20
10 баллов
6 лет назад
2 эскиза печати по оттискам
Отличный исполнитель,быстро,качественно,без лишних вопросов,очень довольны сотрудничеством
Спасибо Ольге за заказ. Минимум правок, своевременная оплата. Надеюсь продолжить сотрудничество с Ольгой. Рекомендую всем!
Ответный отзыв
pavelseo
Павел 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$40
10 баллов
6 лет назад
Сделать карту проезда
Исполнитель выполнил задачу так, что заказчик сразу утвердил! Расшифровал не особо четкое ТЗ на 100% верно с первой же попытки. И даже раньше срока! Рады сотрудничеству)
Спасибо за заказ. Надеюсь еще поработать с Павлом. Рекомендую всем!
Ответный отзыв
Иллюстрации и Рисунки
4 отзыва
$20/час
от $30от 3 дней
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
$5/час
от $10от 3 часов
нет рейтинга
Верстка полиграфии
нет отзывов
$20/час
от $40от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн продукции
1 отзыв(-1)
$10/час
от $30от 3 часов
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
$10/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$30/час
от $60от 3 дней
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
$15/час
от $20от 1 часа
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 часа
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
$20/час
от $300от 5 дней
нет рейтинга
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