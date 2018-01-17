Отличный иллюстратор. Изучил техническое задание, предложил наилучший вариант визуализации и качественно его реализовал. Работа была завершена быстрее, чем договаривались, а качество выше, чем я ожидал, поэтому с удовольствием заплатил больше, чем предлагал изначально. После завершения проекта попросил Алексея сделать другой напрямую, минуя тендер - сотрудничеством таже остался доволен. Рекомендую исполнителя всем заказчикам. Спасибо!