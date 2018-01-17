Художник-дизайнер
С 1993 года Художник-живописец (масляная станковая живопись).
Высшее художественное образование (ГСИИ)
С 2007 года Преподаватель изобразительного искусства.
С 2001 дизанер-полиграфист.
Отрисовка векторных изображений, создание логотипов, верстка различной печатной продукции.
С 2014 года главный дизайнер в типографии PM-PRINT.
Изготовление дизайн-макетов широкоформатной, интерьерной и наружной рекламы.
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$70
средняя цена заказа
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Портфолио
- Календари163 просмотра
- Календари197 просмотров
- Верстка билета для подарка179 просмотров
- Календарь квартальный228 просмотров
- Шапка группы ВК188 просмотров
- Макет баннера130 просмотров
- Визитка спорт форма180 просмотров
- Макеты упаковки для флешки169 просмотров
- Баннеры для интернета289 просмотров
- Макет тейбл-тента194 просмотра
- Брендирование автотранспорта126 просмотров
- Визитки172 просмотра
Отзывы заказчиков
$20
2 балла
5 лет назад
Алексей вышел на связь только через 10 дней, после получения ТЗ, с вариантом который не соответствует заданию, в результате работа была отдана другому исполнителю
$70
10 баллов
6 лет назад
Выполнено в срок, нареканий нет.
Ответный отзыв
Спасибо за заказ! Рекомендую Александра как отличного заказчика!
$10
10 баллов
6 лет назад
Отличный иллюстратор. Изучил техническое задание, предложил наилучший вариант визуализации и качественно его реализовал. Работа была завершена быстрее, чем договаривались, а качество выше, чем я ожидал, поэтому с удовольствием заплатил больше, чем предлагал изначально. После завершения проекта попросил Алексея сделать другой напрямую, минуя тендер - сотрудничеством таже остался доволен. Рекомендую исполнителя всем заказчикам. Спасибо!
Ответный отзыв
Благодарю Дениса за заказ. Хороший заказчик. Своевременная оплата. Рекомендую!
$20
10 баллов
6 лет назад
Отличный исполнитель,быстро,качественно,без лишних вопросов,очень довольны сотрудничеством
Ответный отзыв
Спасибо Ольге за заказ. Минимум правок, своевременная оплата. Надеюсь продолжить сотрудничество с Ольгой. Рекомендую всем!
$40
10 баллов
6 лет назад
Исполнитель выполнил задачу так, что заказчик сразу утвердил! Расшифровал не особо четкое ТЗ на 100% верно с первой же попытки. И даже раньше срока! Рады сотрудничеству)
Ответный отзыв
Спасибо за заказ. Надеюсь еще поработать с Павлом. Рекомендую всем!
Иллюстрации и Рисунки
4 отзыва
$20/час
от $30от 3 дней
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
$5/час
от $10от 3 часов
нет рейтинга
Верстка полиграфии
нет отзывов
$20/час
от $40от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн продукции
1 отзыв(-1)
$10/час
от $30от 3 часов
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
$10/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$30/час
от $60от 3 дней
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
$15/час
от $20от 1 часа
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 часа
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
$20/час
от $300от 5 дней
нет рейтинга