Копирайт, рерайт, переводы.
Услуги продвижения сайтов в поисковых системах.
Установка и настройка сайтов под управлением Joomla.
Рассмотрю варианты создания сайтов для больниц, клиниц, медицинских центров, сообществ больных, благотворительных организаций на бесплатной основе.
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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
17 лет назад
Работа исполнена была в срок. Ответственность и внимательность исполнителя к замечаниям! Спасибо! С Уважением, Виталий
Ответный отзыв
Задание было достаточно подробно расписанно, по ходу работы велись уточняющие замечания, заказчик вовремя оплачивал работу. Нареканий нет, хороший надежный клиент.
$20
10 баллов
18 лет назад
Очень порадовало ответственное отношение к работе. Сайт был сделан больше по объему и быстрее по времени, чем требовалось по условиям задания. Грамотно подобран интересный контент по теме. Спасибо!