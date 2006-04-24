alexche7

Алексей Чебан alexche7

 
40 летРоссия/Сыктывкар
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

Копирайт, рерайт, переводы.

Услуги продвижения сайтов в поисковых системах.

Установка и настройка сайтов под управлением Joomla.

Рассмотрю варианты создания сайтов для больниц, клиниц, медицинских центров, сообществ больных, благотворительных организаций на бесплатной основе.

Joomla
Отзывы заказчиков
badtaste
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
$100
10 баллов
17 лет назад
Наполнение каталога интернет-магазина по продаже бытовой техники
Работа исполнена была в срок. Ответственность и внимательность исполнителя к замечаниям! Спасибо! С Уважением, Виталий
Задание было достаточно подробно расписанно, по ходу работы велись уточняющие замечания, заказчик вовремя оплачивал работу. Нареканий нет, хороший надежный клиент.
Ответный отзыв
patriot
Россия
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$20
10 баллов
18 лет назад
Специальное предложение для начинающих дизайнеров!
Очень порадовало ответственное отношение к работе. Сайт был сделан больше по объему и быстрее по времени, чем требовалось по условиям задания. Грамотно подобран интересный контент по теме. Спасибо!