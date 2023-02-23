alexey_ladugin

Основные квалификационные данные:

Опыт работы в области копирайтинга 3 года;

Высшее образование в области журналистики и лингвистики;

Уверенные знания русского и украинского языков, умение работать с различными стилями и жанрами текстов;

Умение работать в команде и выполнять задания в срок;

Опыт работы с SEO-текстами и владение принципами оптимизации для поисковых систем;