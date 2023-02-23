alexey_ladugin

Основные квалификационные данные:
Опыт работы в области копирайтинга 3 года;
Высшее образование в области журналистики и лингвистики;
Уверенные знания русского и украинского языков, умение работать с различными стилями и жанрами текстов;
Умение работать в команде и выполнять задания в срок;
Опыт работы с SEO-текстами и владение принципами оптимизации для поисковых систем;
Креативность и умение писать нестандартные, запоминающиеся тексты.
Ожидания от работы:
Возможность развиваться и применять знания в практической деятельности;
Интересные проекты и задачи.