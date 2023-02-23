alexey_ladugin

Алексей alexey_ladugin

 
26 летУкраина/Черновцы
год на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад

Основные квалификационные данные:

  • Опыт работы в области копирайтинга 3 года;

  • Высшее образование в области журналистики и лингвистики;

  • Уверенные знания русского и украинского языков, умение работать с различными стилями и жанрами текстов;

  • Умение работать в команде и выполнять задания в срок;

  • Опыт работы с SEO-текстами и владение принципами оптимизации для поисковых систем;

  • Креативность и умение писать нестандартные, запоминающиеся тексты.

Ожидания от работы:

  • Возможность развиваться и применять знания в практической деятельности;

  • Интересные проекты и задачи.