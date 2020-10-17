alexey_yun701

Алексей alexey_yun701

 
23 годаРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Режиссер монтажа

Профессионально постобработкой я занимаюсь в сумме 3 года. На данный момент использую набор инструментов от Adobe: Photoshop, After Effects и Premiere Pro. Знаю основы фоторетуши и фотоманипуляции. Так же есть небольшие знания в моушн и саунд дизайне. 

Однако на данный момент фокусируюсь на монтаже видео в общем понимании: нарезка с переходами разной сложности, наложение музыки, саунд дизайн, цветокор, добавление текстов или субтитров. Заказы принимаю абсолютно разные: трэвел влоги, рекламные видео, обучающие ролики, нарезка геймплея, промо ролики и т.д.

PhotoshopAfter Effects
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
средняя цена заказа
нет принятых заявок
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Отзывы заказчиков
gudi
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$40
7 баллов
3 года назад
Монтаж тревел видео
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!