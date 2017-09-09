alexfedoroff

Качественная настройка Яндекс Директ и Гугл Рекламы

Приветствую Вас уважаемый посетитель!

Меня зовут Алексей и я специализируюсь на эффективной настройке Яндекс Директ и Google ADS. Опыт работы с контекстной рекламой начинается с 2016 года, где за это время работал как фрилансер, как удаленный специалист в штате различных кампаний и сотрудничал с несколькими рекламными агентствами в качестве директолога.

В общей сумме мной настроено более 100 проектов в самых разнообразных нишах: от инфобизнеса, среднего бизнеса до крупных магазинов. Поэтому имею достаточно серьезный опыт работы и практические навыки, чтобы создавать действительно качественные рекламные кампании приносящие хорошие результаты.

Что конкретно предлагаю:

Настройка рекламных кампаний в Яндекс Директ и в Google ADS: поиск, сети, ремаркетинг и ретаргетинг, а при необходимости создам и иные типы рекламных кампаний.

- Максимальная проработка ключевых фраз;

- Создание списка целевых ключевых фраз и списка минус слов;

- Создание рекламных объявлений по принципу 1 ключ = 1 объявлению, исключение составляют ключевые слова в зоне риска "мало показов";

- Создание привлекательных и заметных заголовков под целевую аудиторию;

- Создание кликабельных рекламных объявлений с максимальной конкретикой и выгодами;

- Анализ и улучшение хода рекламных кампаний;

- Использование всех возможностей рекламных расширений объявлений (быстрые ссылки, описания быстрых ссылок, уточнения, визитка, второй заголовок, отображаемая ссылка);

- Настройка и использование инструментов аналитики.

Индивидуальный подход под Ваши задачи и рекламный бюджет. Строгое соблюдение сроков. Адекватное общение и работа на результат!

Буду рад сотрудничеству!