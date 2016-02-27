alexfilm4

Реуцкий alexfilm4

 
43 годаРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
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  • Видеоинфографика для ролика

    $230

    Нужно сделать не сложную инфографику к социальному видеоролику. Только графику на основе предоставленного сценария, без озвучивания. Вот приблизительные примеры по стилю графики: [url=https://www.youtube.com/watch?v=dPhGfW2Tt2M]https://www.youtube.com/watch?v=dPhGfW2Tt2M[/url] [url=https://www.youtube.com/watch?v=sGBtjbcQGu8]https://www.youtube.com/watch?v=sGBtjbcQGu8[/url]   Пример сценария в приложении (картинки с фото и логотип предоставляется). Продолжительность 1 минута. По срокам 1.5-2 недели. Оплата 15000 руб.   Приступать можно ...

    Инфографика
    Анимация12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка макета мультилендинга и верстка

    Нужно доработать макет мультилендинга из 1-ой основной и 6-ти дополнительных страниц (они идентичные по блокам, но разные по контенту) и сделать верстку. Разместить готовый лендинг на предоставленном хостинге. Все основные макеты со всеми блоками и картинками ...

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад