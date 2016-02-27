Нужно сделать не сложную инфографику к социальному видеоролику. Только графику на основе предоставленного сценария, без озвучивания. Вот приблизительные примеры по стилю графики: [url=https://www.youtube.com/watch?v=dPhGfW2Tt2M]https://www.youtube.com/watch?v=dPhGfW2Tt2M[/url] [url=https://www.youtube.com/watch?v=sGBtjbcQGu8]https://www.youtube.com/watch?v=sGBtjbcQGu8[/url] Пример сценария в приложении (картинки с фото и логотип предоставляется). Продолжительность 1 минута. По срокам 1.5-2 недели. Оплата 15000 руб. Приступать можно ...