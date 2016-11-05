alexfoma1

Александр alexfoma1

 
45 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Фото-Видео съемка + монтаж

Фотосъемка, Видеосъемка роликов клипов презентаций, видеомонтаж Adobe Primere pro CC и  Adobe After Effects CC, синхронизация видео и звука. 

After Effects
Видеомонтаж
нет отзывов
$10/час
от $20
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
$10/час
от $20
нет рейтинга