Фото-Видео съемка + монтаж
Фотосъемка, Видеосъемка роликов клипов презентаций, видеомонтаж Adobe Primere pro CC и Adobe After Effects CC, синхронизация видео и звука.
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Портфолио
- Имиджевый видеоролик Спа-салона "Chavana-SPA"133 просмотра
- Заставка к видео YouTube канала155 просмотров
- Адаптация шаблона After EFffects шаблона147 просмотров
- YouTube заставка интернет магазина166 просмотров
- Новогодний проморолик «Шоу мыльных пузырей»153 просмотра
- Видеосъемка на хромакее150 просмотров
- Фотосъемка Произведений искусств164 просмотра
Видеомонтаж
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$10/час
от $20
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
$10/час
от $20
нет рейтинга