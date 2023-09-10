Вам нужен сайт или приложение? - это ко мне)

👋 Привет, друзья!

Меня зовут Алексей и я программист, проектирую веб-сайты и мобильные приложения, за моими плечами уже более 10 лет опыта работы. Я учился в Москве и успел поработать в крупных компаниях.

Мои скиллы

Работаю профессионально в пакете Adobe (Ps, Ai, Id, Ae, Xd), приложения и сайты проектирую в Figma и в Adobe XD, UX процессы выстраиваю в Miro и Figma-Jam, прототипы делаю в Marvel и Figma, но могу и в InVision, также делаю микро-анимации в After Effects и в Protopie. При разработке мобильного приложения учитываю стандартные гайдлайны iOS и Android, очень люблю работать по сетке, использовать компоненты и вертикальный ритм в своих макетах. В общем дизайн это моя стихия, я живу в Москве и всегда на связи, пишите мне на почту или в мессенджерах, я всегда отвечу.

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📞 Как со мной связаться:

Мой email: [email protected]

Телеграмм: @deffo332

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Как проходит работа

Сбор требований, уточнение задачи/проекта

Оценка проекта

Разработка тех.задания (если требуется)

Дизайн, верстка (если требуется)

Программирование

Тестирование - функциональное и нагрузочное

Регистрация домена/хостинга (если требуется)

Публикация готового проекта

Размещение на проекте различных внешних сервисов (аналитика, метрика и т.п.), настройка целей

Подготовка инструкции по работе с сайтом

Передача всех реквизитов

Гарантийное обслуживание

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👍 Условия сотрудничества:

Приступаю к работе после согласованного ТЗ.

Предоплата - 50%. При разработке мобильного приложения оплата делится поэтапно.

Оплату можно производить на мои банковские карты, webmoney или яндекс.деньги, реквизиты которые я предоставлю в личном сообщении, дабы исключить возможность обмана со стороны мошенников.

Но у меня есть условия работы, без которых я не могу приступить к выполнению вашего заказа.

Гарантия? Гарантия пожизненная!

Всё что я делаю, делаю с душой и несу ответственность за каждую строчку кода. Но иногда случаются незамеченные ранее ошибки и недоработки.

Любые баги и ошибки в моём коде устраняю бесплатно, даже через 3-5-7 лет после сдачи проекта.

Буду рад с вами сотрудничать!