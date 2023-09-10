👋 Привет, друзья!
Меня зовут Алексей и я программист, проектирую веб-сайты и мобильные приложения, за моими плечами уже более 10 лет опыта работы. Я учился в Москве и успел поработать в крупных компаниях.
Мои скиллы
Работаю профессионально в пакете Adobe (Ps, Ai, Id, Ae, Xd), приложения и сайты проектирую в Figma и в Adobe XD, UX процессы выстраиваю в Miro и Figma-Jam, прототипы делаю в Marvel и Figma, но могу и в InVision, также делаю микро-анимации в After Effects и в Protopie. При разработке мобильного приложения учитываю стандартные гайдлайны iOS и Android, очень люблю работать по сетке, использовать компоненты и вертикальный ритм в своих макетах. В общем дизайн это моя стихия, я живу в Москве и всегда на связи, пишите мне на почту или в мессенджерах, я всегда отвечу.
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📞 Как со мной связаться:
Мой email: [email protected]
Телеграмм: @deffo332
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Как проходит работа
Сбор требований, уточнение задачи/проекта
Оценка проекта
Разработка тех.задания (если требуется)
Дизайн, верстка (если требуется)
Программирование
Тестирование - функциональное и нагрузочное
Регистрация домена/хостинга (если требуется)
Публикация готового проекта
Размещение на проекте различных внешних сервисов (аналитика, метрика и т.п.), настройка целей
Подготовка инструкции по работе с сайтом
Передача всех реквизитов
Гарантийное обслуживание
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👍 Условия сотрудничества:
Приступаю к работе после согласованного ТЗ.
Предоплата - 50%. При разработке мобильного приложения оплата делится поэтапно.
Оплату можно производить на мои банковские карты, webmoney или яндекс.деньги, реквизиты которые я предоставлю в личном сообщении, дабы исключить возможность обмана со стороны мошенников.
Но у меня есть условия работы, без которых я не могу приступить к выполнению вашего заказа.
Гарантия? Гарантия пожизненная!
Всё что я делаю, делаю с душой и несу ответственность за каждую строчку кода. Но иногда случаются незамеченные ранее ошибки и недоработки.
Любые баги и ошибки в моём коде устраняю бесплатно, даже через 3-5-7 лет после сдачи проекта.