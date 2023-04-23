Дизайн интерфейсов и мобильных приложений

Привет! Я рисую промо и корпоративные сайты, интерфейсы для CRM, электронной коммерции и мобильных приложений. Можем объединить наши усилия и сделать что-то классное вместе. Я бы написал что-то ещё, чтобы точно продать вам свои услуги, но оставлю здесь цитату из интернета, которая запала мне в душу:

Большинство сайтов и приложений, которыми я пользуюсь, ужасны, а я знаю, как это улучшить. Мой дизайн получал резонанс в Behance/Dribbble, люди, с которыми я работал до этого, благодарили за вдумчивые решения. Работал с живыми продуктами. Понимаю, что происходит в цифровом мире, как это влияет на жизнь обычных людей. Люблю работать в команде и не боюсь конструктивной критики, главное — результат. Пользуюсь техникой Apple, люблю технологии, смотрю Netflix в оригинале, иногда могу съесть шаурму.