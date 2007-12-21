C#, C++, ASP.NET,MVC, WCF, CMS, ISAPI, FASTCGI, HTML, CSS

• Профессиональные навыки:

o Языки программирования: C#, C++, javascript

o Технологии : ASP .NET, MVC, ADO.NET, WCF, LINQ, ADO.NET, Ajax, TDD

• Инструменты разработки : Visual Studio .NET 2010 2012

• Опыт работы БД: Microsoft SQL server, DB2, MY SQL, mongoDB.

• Знаю английский. Легко обучаем.

­ Кроме этого умею работать с 3D графикой, а также с растровыми и векторными изображениями. (3D Max, Corel, Photoshop)

Коротко, описание моей работы, начиная с последних.

2012.01-2013.04 "КонсультантПлюс"

Ведущий разработчик (C++)

21.09.2009 – 15.10.2012 – Alfa-Bank . Москва)

Главный специалист отдела по работе с ценными бумагами в сети Интернет (Альфа-директ, подразделение ОАО “Альфа банк”)(C++, C#)

30.06.2007 – 30.12.2008 – Aton- Line. Russia (Moscow)

Team leader (ASP.NET(3.5), C#, Freelancer)

20.06.2006 – 30.06.2007 – Bolotogroup Inc. USA (AZ - Phoenix)

Team leader (ASP.NET(2.0), C#, Freelancer)

19.09.2005 – 20.06.2006 - “I-TECO“ company , Moscow

Senior level programmer (ASP.NET, C#)

16.07.2005-15.09.2005 “MEDIATEL” com., Moscow

Senior level programmer (ASP.NET, C#)

16.08.2002 – 15.07.2005 Murmansk Shipping Company, Murmansk

Senior level programmer (WinUI, C++)

Automated Systems Engineer

05.06.2001 – 16.08.2002 ITSI, Ltd, Murmansk

Junior level programmer

1999 – 04.06.2001 “Center of Information Technology” attached to Murmansk Stat Technical University

Virtual Technologies in Education Ltd. Russia, Moscow , position: Senior level programmer(freelancer) (ASP.NET), 12.21.2007

Краткое описание трудового стажа:

“Альфа-директ” подразделение “Альфа банка”, которое оказывает брокерские услуги через интернет. Разработка высоконагруженных Фронтендов (C++, C#) , ДатаКэш сервиса(сервис провайдер данных для всех сервисов системы – служащий промежуточным звеном между SQL и сервисами системы, предназначен для ускорения обмена данными с MSSQL сервером). Также разработка и поддержка сайта alfadirect.ru – ASP.NET.Я работал в должности главного специалиста, в отделе разработки ПО (или проще: проджект менеджер). Моими основными обязанностями были: контроль над деятельностью 7-и программистов, организация их работы, создание и распределение задач, контроль над кодом проекта, выработка основных правил написания кода, создание базовых классов, разделяемых командой в проекте, а также отслеживание их использования и т.д.

“Aton” – работал в качестве тимлида. Проект по созданию корпоративного веб портала aton-line.ru, на ASP.NET с использованием WebParts. Управлял командой разработчиков-аутсорсеров. Раздавал задачи, писал ТЗ. Помогал архитектору проекта с архитектурой классов. Поддержка TFS и наведение порядка в разрозненном коде, созданном до моего приема на работу. Портал создавался одновременно с созданием собственной CMS системы.

Bolotogroup Inc. USA – работал сначала программистом, а через 3 месяца тим лидом в команде аутсорсеров на американскую фирму. Занимались написанием и поддержкой огромного множества различных веб сайтов и веб сервисов. Суть работы заключалась в следующем. Заказчик поставлял задачи: например сделать новый сайт или сервис для корпоративного портала или доделать что-либо на уже существующем сайте или оценить АПИ какого либо сервиса и сделать клиента под этот АПИ, причем сайты и приложения могли быть на разных языках ASP.NET, PHP, WordPress. Моя задача была оценить объем предстоящей работы или изучить уже работающее в сети приложение и далее составить план разработки, переделки или доработки приложения, распределить работу между исполнителями и следить за выполнением задач.