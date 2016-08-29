Инженер конструктор
Инженер конструктор, опыт работы 5 лет в направлении "Машиностроение".
Основное направление, проектировка транспортных систем и 3д моделирование.
Так же имеется опыт проектировки мангалов любой сложности (в .т.ч именные) , тренажеров,
отдельных механических систем узлов, приводных барабанов, роликов, роликоопор,
доработки существующих конструкций, эскизном проектировании, чертежах и развертках гибочных деталей.
Работы исполняются в компасе или solidworks.
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Портфолио
- Мангал бухара328 просмотров
Машиностроение
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Чертежи и Схемы
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от $10от 1 дня
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