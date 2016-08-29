Инженер конструктор

Инженер конструктор, опыт работы 5 лет в направлении "Машиностроение".

Основное направление, проектировка транспортных систем и 3д моделирование.

Так же имеется опыт проектировки мангалов любой сложности (в .т.ч именные) , тренажеров,

отдельных механических систем узлов, приводных барабанов, роликов, роликоопор,

доработки существующих конструкций, эскизном проектировании, чертежах и развертках гибочных деталей.

Работы исполняются в компасе или solidworks.