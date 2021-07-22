Перевод. Испанский и английский языки!

Hola! Hello! Привет!

Меня зовут Александра Красильникова, мне 21 год, проживаю в Испании, Валенсии и учусь в местном университете. С 8 лет я изучаю иностранные языки(английский и испанский), имею соответствующие сертификаты, постоянно практикую свои знания на живом общении. В Испании живу второй год, имею высокий уровень языка. Участвовала в различных конференциях, связанных с иностранными языками, имеются научные работы. Выполняю переводы текстов, презентаций, различного вида документации.

С удовольствием буду с Вами сотрудничать и выполню задание любой сложности в короткий срок!