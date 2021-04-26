alexisaev2134

Алексей alexisaev2134

 
54 года
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Дизайн интерьеров жилых, общественных и производственных помещений. Дизайн экстерьера и ландшафтный дизайн

Опыт работы в сфере дизайна более 10 лет.  Уверенный пользователь 3D Max, Auto Cad, Компас 3D, Photo Shop, Corel Draw. 