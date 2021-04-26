Дизайн интерьеров жилых, общественных и производственных помещений. Дизайн экстерьера и ландшафтный дизайн
Опыт работы в сфере дизайна более 10 лет. Уверенный пользователь 3D Max, Auto Cad, Компас 3D, Photo Shop, Corel Draw.
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Портфолио
- Дизайн интерьера гостиной и летней кухни69 просмотров
- Санузел59 просмотров
- 3D модель здания по референсу58 просмотров
- Ре-брэндинг объектов РОСНЕФТЬ66 просмотров
- Дизайн интерьера бани49 просмотров
- Дизайн рабочего кабинета45 просмотров
- Дизайн интерьера бассейна53 просмотра
- Ладшафтный дизайн63 просмотра
- Интерьер48 просмотров