Программист, прагматик, переводчик, перфекционист, ищущий опыт
Приветствую.
Как видно из профиля, зовут Александр. Занимаюсь программированием уже 2 года, уже есть опыт разработки и поддержки отнесительно крупных проектов, а сейчас ищу опыт "боевой опыт". Особенно приветствуются клиенты, готовые к переговорам и внятным ТЗ.
Занимаюсь веб-разработкой на языке Python, работаю в основном на фреймворках Django и Flask.
-Сайты под ключ
-Боты для мессенджера Telegram
-Боты для социальной сети Вконтакте
-Веб-приложения разного масштаба
-Десктоп-приложения на операционные системы Windows и Linux
-Парсинг данных
Также могу оказывать услуги консультации и поддержки ваших проектов.
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