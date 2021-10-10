Программист, прагматик, переводчик, перфекционист, ищущий опыт

Приветствую.

Как видно из профиля, зовут Александр. Занимаюсь программированием уже 2 года, уже есть опыт разработки и поддержки отнесительно крупных проектов, а сейчас ищу опыт "боевой опыт". Особенно приветствуются клиенты, готовые к переговорам и внятным ТЗ.

Занимаюсь веб-разработкой на языке Python, работаю в основном на фреймворках Django и Flask.

-Сайты под ключ

-Боты для мессенджера Telegram

-Боты для социальной сети Вконтакте

-Веб-приложения разного масштаба

-Десктоп-приложения на операционные системы Windows и Linux

-Парсинг данных

Также могу оказывать услуги консультации и поддержки ваших проектов.