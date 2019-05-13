Ведущий инженер-проектировщик
– проектирование: RE, CAD, CAE, IETM.
– подготовка производства: CAM, PDM.
– производство: CNC.
– испытания: SCADA.
– эксплуатация: SLM.
– управление: SCM, ERP, CRM, MES, BI, DM.
Мои ключевые навыки:
Проектирование: Autocad 2019 2D/3D, nanoCAD Plus 10 2D/3D, Компас v.18, ПАССАТ;
Визуализация: ArcGIS 10.4, Google Earth Pro 7.1;
Дополнительное ПО: Mike SHE, Adobe Ps, Wolfram AlphaPro.
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Портфолио
- Картографирование в ArcGIS253 просмотра
- Проект станции водоподготовки СИБУР147 просмотров
- Проект системы водоподготовки СНПЗ144 просмотра