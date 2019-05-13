alexlive

Александр Покровский alexlive

 
29 летРоссия/Самара
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Ведущий инженер-проектировщик

– проектирование: RE, CAD, CAE, IETM.

– подготовка производства: CAM, PDM.

– производство: CNC.

– испытания: SCADA.

– эксплуатация: SLM.

– управление: SCM, ERP, CRM, MES, BI, DM.

Мои ключевые навыки:

Проектирование: Autocad 2019 2D/3D, nanoCAD Plus 10 2D/3D, Компас v.18, ПАССАТ;

Визуализация: ArcGIS 10.4, Google Earth Pro 7.1;

Дополнительное ПО: Mike SHE, Adobe Ps, Wolfram AlphaPro.

AutoCAD