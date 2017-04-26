- Разработка новых идоработка типовых и нетиповых конфигураций (управляемые и обычные формы) на

базе платформы 1С 8 (отчеты, печатные формы, обработки, документы и прочее);

- Обмен данными между конфигурациями 1С, обмен данными между1С и другими программами (в т.ч.Клиент-Банк, перенос данных из старых программ учета, перенос данных из 1С 7.7,

конвертация данных);

- Подключение торгового оборудования;

- Администрирование баз 1С;

Опыт – 4 года работы с типовыми (Бухгалтерия 1.6, 2.0, 3.0;Управление торговлей 10, 11, Розница 1.0, 2.0) и не типовыми конфигурациями на базе платформы 1С 8.

Email:[email protected]

Skype:alex1cbuh