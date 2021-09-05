alexmag75

Александр alexmag75

 
48 летУкраина/Болград
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
https://remontikhome.ru/

сайт о строительстве и ремонте в доме

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Распиновка rj 45

    Информационная статья, РЕРАЙТ . По ТЗ( с оглавлением, ключами, ссылками на источники)

    Рерайтинг10 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Чистка скважин

    Информационная статья, РЕРАЙТ . По ТЗ( с оглавлением, ключами, ссылками на источники)

    Рерайтинг8 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Теплица из оконных рам своими руками

    [b]Цель статьи[/b]: дать человеку максимально подробный ответ на его вопрос. Читатель должен найти все, что ему было нужно именно в этой статье. Чтобы дальше не пришлось гуглить.[b]Напишите вступление[/b]. Это первое, что видит читатель, важно заинтересовать ...

    Рерайтинг3 заявки
    Закрыт
    2 года назад