[b]Цель статьи[/b]: дать человеку максимально подробный ответ на его вопрос. Читатель должен найти все, что ему было нужно именно в этой статье. Чтобы дальше не пришлось гуглить.[b]Напишите вступление[/b]. Это первое, что видит читатель, важно заинтересовать ...