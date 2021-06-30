Веб-Дизайнер, который дизайнерит: Сайты, Логотипы, Лендинги, Баннеры!

Привет ♂

Ты находишься на странице веб-дизайнера. Я могу делать дизайны сайтов, лендингов, банеров, визиток, логотипов и прочих, подобных, веб вещей.

Имею небольшой опыт, работаю в фигме и фотошопе.

Смотри портфолио, свяжись со мной и будем работать)