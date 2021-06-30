Веб-Дизайнер, который дизайнерит: Сайты, Логотипы, Лендинги, Баннеры!
Привет ♂
Ты находишься на странице веб-дизайнера. Я могу делать дизайны сайтов, лендингов, банеров, визиток, логотипов и прочих, подобных, веб вещей.
Имею небольшой опыт, работаю в фигме и фотошопе.
Смотри портфолио, свяжись со мной и будем работать)
Портфолио
- Баннер для Рено49 просмотров
- Баннер для Рено46 просмотров
- Баннер для Рено48 просмотров
- Баннер для Рено48 просмотров
- Баннер для Рено37 просмотров
- Дентал Эли31 просмотр
- Мебель25 просмотров
- Гест Хаус28 просмотров
- ВКС Экспресс26 просмотров
- Строительный Комплекс23 просмотра
- Дизайн сайта для керамзитного завода "СКЗ"60 просмотров
- Дизайн сайта для магазина теплового оборудования56 просмотров