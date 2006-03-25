Всем привет! Есть интересная работка, в которой будет задействовано одновременно 10 персонажей. Это будет иллюстрация загрузочного экрана для одной популярной игры в VK с аудиторией более 2 млн человек. Текущий вариант в аттаче. Там же вторым ...
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- Иллюстрации и Рисунки11 заявокЗакрыт5 лет назад
- $100
Добрый день. Нужна девушка в Adobe Flash. Размеры примерно 125x300. Внешность приятная, скромно-вызывающая, пышные формы. Поза стоя в презентабельной форме, с эротическим подтекстом. Съемная одежда - 12 частей (такая капуста), начиная с зимней, заканчивая нижним бельем. Формальная анимация: моргание, небольшие движения ...Анимация10 заявокЗакрыт13 лет назад
Надо сделать книгу во флэше на двух языках. Текст есть - 200 страниц в ворде. В книге должно быть оглавление с автоматическим переходом по щелчку, красиво перелистывающиеся странички. Еще в ней есть несколько картинок и ...Веб-программирование15 заявокЗакрыт18 лет назад