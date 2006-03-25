alexnod

Алексей Бухало alexnod

 
35 летБеларусь/Минск
18 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

https://vk.com/alexnod

  • Промо-изображение девушек и парней для загрузочного экрана приложения

    Всем привет! Есть интересная работка, в которой будет задействовано одновременно 10 персонажей. Это будет иллюстрация загрузочного экрана для одной популярной игры в VK с аудиторией более 2 млн человек. Текущий вариант в аттаче. Там же вторым ...

    Иллюстрации и Рисунки11 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Векторная девушка

    $100

    Добрый день. Нужна девушка в Adobe Flash. Размеры примерно 125x300. Внешность приятная, скромно-вызывающая, пышные формы. Поза стоя в презентабельной форме, с эротическим подтекстом. Съемная одежда - 12 частей (такая капуста), начиная с зимней, заканчивая нижним бельем. Формальная анимация: моргание, небольшие движения ...

    Анимация10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Книга во флэше

    Надо сделать книгу во флэше на двух языках. Текст есть - 200 страниц в ворде. В книге должно быть оглавление с автоматическим переходом по щелчку, красиво перелистывающиеся странички. Еще в ней есть несколько картинок и ...

    Веб-программирование15 заявок
    Закрыт
    18 лет назад