Playable Ads, HTML5, GIF, PNG БАННЕРЫ!
Здраствуйте! Разрабатываю рекламные материалы под любые ТТ в различных форматах, а именно:
- статичные баннеры
- анимированные gif
- html5 баннеры (анимированые, интерактивные)
- playable ads(2d and 3d)
Буду рад новым задачам, пишите!
Я против войны в Украине!
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$60
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Портфолио
- Playable136 просмотров
- Html баннер126 просмотров
- HTML5(canvas) banner 300x250 JCB212 просмотров
- Интерактивный HTML5-баннер для MD206 просмотров
- HTML5(canvas) баннер 240x400 для Agusha180 просмотров
- HTML5(canvas) banner 300x600 HAIX174 просмотра
- HTML5(canvas) баннер 240x400 для Порше187 просмотров
- Новая Боровая167 просмотров
- Пирс-квартал у моря167 просмотров
- Xrustim_set2_240x400_google206 просмотров
- Xrustim_240x400_google172 просмотра
- 300x600 adwork184 просмотра
Отзывы заказчиков
$60
10 баллов
3 года назад
Рекомендую. Быстро все было сделано
Ответный отзыв
четкая постановка задачи, моментальная обратная связь по правкам, оплата...спс!
$20
10 баллов
6 лет назад
Желающих на конкурс было не много, и Александр предложил хороший вариант! Довёл баннер по правкам и просьбам. Приятно общаться и иметь дело с таким дизайнером. Рекоммендую!
Ответный отзыв
Четко формулирует желаемый результат, постоянно на связи, ответы на вопросы - подробные и моментальные, с оплатой никаких проблем. Спасибо! Рекомендую!
Баннеры
2 отзыва
$15/час
от $50от 1 дня
#222
Веб-программирование
нет отзывов
$10/час
от $50от 1 дня
#1999