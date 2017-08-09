alexpvo33

Алекс alexpvo33

 
35 летБеларусь/Минск
9 лет на фриланс-бирже
Был
день назад
Playable Ads, HTML5, GIF, PNG БАННЕРЫ!

Здраствуйте! Разрабатываю рекламные материалы под любые ТТ в различных форматах, а именно:

- статичные баннеры

- анимированные gif

- html5 баннеры (анимированые, интерактивные)

- playable ads(2d and 3d)

Буду рад новым задачам, пишите!

HTML
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$60
средняя цена заказа
нет принятых заявок
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1
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Отзывы заказчиков
vuslav
51 годПортугалия
15 лет в сервисе
Был
10 дней назад
$60
10 баллов
3 года назад
Надо сделать анимированный баннер с таймером в HTML5
Рекомендую. Быстро все было сделано
четкая постановка задачи, моментальная обратная связь по правкам, оплата...спс!
Ответный отзыв
maksim-nb
Максим 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
13 дней назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Html баннер для рекламы Adwords КМС
Желающих на конкурс было не много, и Александр предложил хороший вариант! Довёл баннер по правкам и просьбам. Приятно общаться и иметь дело с таким дизайнером. Рекоммендую!
Четко формулирует желаемый результат, постоянно на связи, ответы на вопросы - подробные и моментальные, с оплатой никаких проблем. Спасибо! Рекомендую!
Ответный отзыв
Баннеры
2 отзыва
$15/час
от $50от 1 дня
#222
Веб-программирование
нет отзывов
$10/час
от $50от 1 дня
#1999