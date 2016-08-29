Честная работа, достойный результат

Разработка современных сайтов с нуля, под требования заказчика.

Для разработки использую современный фреймворк Laravel - 5, т.е. большие возможности при отсутствии проблем с дальнейшей поддержкой кода.. Для верстки применяю HTML5, CSS3, Bootstrap - сайты имеют кроссбраузерную и адаптивную верстку, и не имеют проблем с отображением на различных устройствах.

SEO оптимизация сайта, использование микроразметки.