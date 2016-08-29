alexusmai

Александр alexusmai

 
40 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Честная работа, достойный результат

Разработка современных сайтов с нуля, под требования заказчика. 

Для разработки использую современный фреймворк Laravel - 5, т.е. большие возможности при отсутствии проблем с дальнейшей поддержкой кода.. Для верстки применяю HTML5, CSS3, Bootstrap - сайты имеют кроссбраузерную и адаптивную верстку, и не имеют проблем с отображением на различных устройствах.

SEO оптимизация сайта, использование микроразметки.

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