Качественный UX/UI Веб-дизайн сайтов, лендингов + адаптив. (Баннера, Афиши)

Приветствую! Меня зовут Алексей, я создаю качественный дизайн для сайта, лендинга, мобильного приложения, баннеры, афиши в Figma, Adode XD;

Работая со мной, Вы получите:

Готовую работу точно по вашему т.з. и в оговоренные сроки;

24/7 связь со мной;

Деликатность и вежливость в общении;

Выполняю заказы за Адекватную Цену;

Выполняю работу на совесть, прислушиваюсь к вашим правкам, при необходимости сделаю правки бесплатно.

Работаю без предоплаты;

Для меня важно что бы вы и я остались довольны сотрудничеством !

Портфолио с готовыми проектами имеется;