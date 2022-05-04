Качественный UX/UI Веб-дизайн сайтов, лендингов + адаптив. (Баннера, Афиши)
Приветствую! Меня зовут Алексей, я создаю качественный дизайн для сайта, лендинга, мобильного приложения, баннеры, афиши в Figma, Adode XD;
Работая со мной, Вы получите:
Готовую работу точно по вашему т.з. и в оговоренные сроки;
24/7 связь со мной;
Деликатность и вежливость в общении;
Выполняю заказы за Адекватную Цену;
Выполняю работу на совесть, прислушиваюсь к вашим правкам, при необходимости сделаю правки бесплатно.
Работаю без предоплаты;
Для меня важно что бы вы и я остались довольны сотрудничеством !
Портфолио с готовыми проектами имеется;
Портфолио
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