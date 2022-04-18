alexw3c_maker

Александр alexw3c_maker

 
35 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
👋 Привет &#128521; я #web-разработчик и если Тебе нужен сайт я могу тебе помочь! &#9989;

💬 Обращение к заказчику.

   Не для кого не секрет что в современном мире чтобы быть востребованным и успешном в бизнесе, торговле, медиа услугах, развлечении, и тем более в интернете, необходим современный и креативный сайт.

   Сейчас даже люди, которые были против или далеки от этого понимают тенденцию перехода бизнеса и популярности в интернет пространство. Я здесь чтобы помочь вам и себе развиваться в сторону того что считаю будущим! А будущее за интернетом и это невозможно отрицать! 

🚀 Что я предлагаю.

  • Сайт, который будет привлекать внимание клиентов или публики, в зависимости от Ваших потребностей!
  • Полная отчетность перед Вами, и учитывание всех ваших пожеланий в процессе разработки.
  • Постоянная обратная связь по желаемому Вами каналу связи в часы оговоренные заранее.
  • Строгое соблюдение сроков выполнения проекта!
  • Индивидуальный подход в каждом конкретном проекте.
  • Прайс, который формируется в процессе разработки ТЗ и пересматривается с добавлением новых пожеланий и/или правок.
  • Договор, в котором оговариваются сроки, стоимость, условия выполнения и оплаты и все необходимые ньансы.
  • Любой, удобный для вас способ оплаты.
  • Реферальная система СКИДОК и ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ. Человек, который приведет нового клиента, получит % от общей суммы проекта или скидку, равную этому % на будущие проекты!
  • SEO аудит вашего сайта, консультации по оптимизации.
  • Поддержка и/или модернизация старых проектов.

👉 Мои навыки и используемые инструменты.

   * HTML5

   * CSS3

   * Javascript

   * JQuery

   * PHP

   * WordPress

   * Bootstrap

   * SCSS/SASS

   * Gulp

   * Git

   * SEO оптимизация

   * Работаю по Бэму

🔥 По окончанию Вы получите.

   + Адаптивный и кроссбраузерный сайт.

   + Современную и валидную вёрстку.

   + Продающий проект, привлекающий новых клиентов и/или публику.

   + SEO оптимизированный сайт, который будет лучше ранжироваться поисковиками.

   + А так же приятное впечатление после работы со мной :)  

📣 Связь со мной.

   Viber: +380966926676   Telegram: +380973290023   WhatsApp: +380973290023   Skype: alex_maker

﻿👍 Соц. сети.

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