👋 Привет 😉 я #web-разработчик и если Тебе нужен сайт я могу тебе помочь! ✅

💬 Обращение к заказчику.

Не для кого не секрет что в современном мире чтобы быть востребованным и успешном в бизнесе, торговле, медиа услугах, развлечении, и тем более в интернете, необходим современный и креативный сайт.

Сейчас даже люди, которые были против или далеки от этого понимают тенденцию перехода бизнеса и популярности в интернет пространство. Я здесь чтобы помочь вам и себе развиваться в сторону того что считаю будущим! А будущее за интернетом и это невозможно отрицать!

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🚀 Что я предлагаю.

Сайт, который будет привлекать внимание клиентов или публики, в зависимости от Ваших потребностей!

Полная отчетность перед Вами, и учитывание всех ваших пожеланий в процессе разработки.

Постоянная обратная связь по желаемому Вами каналу связи в часы оговоренные заранее.

Строгое соблюдение сроков выполнения проекта!

Индивидуальный подход в каждом конкретном проекте.

Прайс, который формируется в процессе разработки ТЗ и пересматривается с добавлением новых пожеланий и/или правок.

Договор, в котором оговариваются сроки, стоимость, условия выполнения и оплаты и все необходимые ньансы.

Любой, удобный для вас способ оплаты.

Реферальная система СКИДОК и ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ. Человек, который приведет нового клиента, получит % от общей суммы проекта или скидку, равную этому % на будущие проекты!

SEO аудит вашего сайта, консультации по оптимизации.

Поддержка и/или модернизация старых проектов.

👉 Мои навыки и используемые инструменты.

* CSS3

* Javascript

* JQuery

* PHP

* WordPress

* Bootstrap

* SCSS/SASS

* Gulp

* Git

* SEO оптимизация

* Работаю по Бэму

🔥 По окончанию Вы получите.

+ Современную и валидную вёрстку.

+ Продающий проект, привлекающий новых клиентов и/или публику.

+ SEO оптимизированный сайт, который будет лучше ранжироваться поисковиками.

+ А так же приятное впечатление после работы со мной :)

📣 Связь со мной.

﻿👍 Соц. сети.