💬 Обращение к заказчику.
Не для кого не секрет что в современном мире чтобы быть востребованным и успешном в бизнесе, торговле, медиа услугах, развлечении, и тем более в интернете, необходим современный и креативный сайт.
Сейчас даже люди, которые были против или далеки от этого понимают тенденцию перехода бизнеса и популярности в интернет пространство. Я здесь чтобы помочь вам и себе развиваться в сторону того что считаю будущим! А будущее за интернетом и это невозможно отрицать!
🚀 Что я предлагаю.
- Сайт, который будет привлекать внимание клиентов или публики, в зависимости от Ваших потребностей!
- Полная отчетность перед Вами, и учитывание всех ваших пожеланий в процессе разработки.
- Постоянная обратная связь по желаемому Вами каналу связи в часы оговоренные заранее.
- Строгое соблюдение сроков выполнения проекта!
- Индивидуальный подход в каждом конкретном проекте.
- Прайс, который формируется в процессе разработки ТЗ и пересматривается с добавлением новых пожеланий и/или правок.
- Договор, в котором оговариваются сроки, стоимость, условия выполнения и оплаты и все необходимые ньансы.
- Любой, удобный для вас способ оплаты.
- Реферальная система СКИДОК и ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ. Человек, который приведет нового клиента, получит % от общей суммы проекта или скидку, равную этому % на будущие проекты!
- SEO аудит вашего сайта, консультации по оптимизации.
- Поддержка и/или модернизация старых проектов.
👉 Мои навыки и используемые инструменты.* HTML5
* CSS3
* Javascript
* JQuery
* PHP
* WordPress
* Bootstrap
* SCSS/SASS
* Gulp
* Git
* SEO оптимизация
* Работаю по Бэму
🔥 По окончанию Вы получите.+ Адаптивный и кроссбраузерный сайт.
+ Современную и валидную вёрстку.
+ Продающий проект, привлекающий новых клиентов и/или публику.
+ SEO оптимизированный сайт, который будет лучше ранжироваться поисковиками.
+ А так же приятное впечатление после работы со мной :)
📣 Связь со мной.
Viber: +380966926676 Telegram: +380973290023 WhatsApp: +380973290023 Skype: alex_maker
👍 Соц. сети.
Портфолио
- Сайт Мир Детства на WordPress75 просмотров
- Продающий лендинг RunSmart72 просмотра
- Сайт визитка Uber73 просмотра
- Лендинг-пример работа MoGo74 просмотра
- Лендинг-пример работа Waxom58 просмотров