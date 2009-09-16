alexxx710

Александр alexxx710

 
39 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Экономические дисциплины, менеджмент и маркетинг

Опыт написания работ по экономическим дисциплинам, менеджменту и маркетингу составляет более 5 лет. Количество написанных работ более 500. Проверка на антиплагиат.ру.

  • Курсовая+практика

    Бухгалтерский учет импортных операций на примере ООО "Про Аква" срок до 19 сент Материал прикреплён. Сноски, ссылки, приложения. ООО "Про Аква" занимается ввоза товара из германии, ч/р посредника. 40 стр цена ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад