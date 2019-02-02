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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$40
2 балла
3 года назад
Несколько раз переносил сроки, обещал, что в этот раз точно сделает, но по факту так ничего и не сделал :(.
$123
2 балла
4 года назад
Взялся за работу и ничего не сделал спустя строк
$30
10 баллов
5 лет назад
Александр выполнил задание очень оперативно, не задавая лишних вопросов, отдельное спасибо за качество кода, лендинг получил 99 моб/100 десктоп от Google Page Speed.
Ответный отзыв
Понравилось работать с Кириллом! Оплата с бонусом, четкое понятное задание! Рекомендую как хорошего человека и заказчика!