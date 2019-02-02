alexxx_code

Александр Иващенко alexxx_code

 
29 летУкраина/Харьков
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
вёрстка сайтов

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
vinkov
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
2 балла
3 года назад
Дизайн + вёрстка сайта на css-фреймворке
Несколько раз переносил сроки, обещал, что в этот раз точно сделает, но по факту так ничего и не сделал :(.
xilgiz
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
15 дней назад
$123
2 балла
4 года назад
Сверстать дизайн - Коран
Взялся за работу и ничего не сделал спустя строк
kirill150
43 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Доработка верстки
Александр выполнил задание очень оперативно, не задавая лишних вопросов, отдельное спасибо за качество кода, лендинг получил 99 моб/100 десктоп от Google Page Speed.
Понравилось работать с Кириллом! Оплата с бонусом, четкое понятное задание! Рекомендую как хорошего человека и заказчика!
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