alfa-s

Ульяна Ульянец alfa-s

 
44 годаРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Верстка каталогов

    $1000

    Нужно сверстать 3 каталога , 120, 176, 56 (всего 352 полосы). Тема Туризм. Даем фото и текст. Также допечатная подготовка нужна. Работать нужно у нас в офисе на м. Нагатинская, платформа PC. Срок 2.5 недели. Тел 231-42-75, Ульяна

    Верстка полиграфии4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад