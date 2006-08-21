Нужно сверстать 3 каталога , 120, 176, 56 (всего 352 полосы). Тема Туризм. Даем фото и текст. Также допечатная подготовка нужна. Работать нужно у нас в офисе на м. Нагатинская, платформа PC. Срок 2.5 недели. Тел 231-42-75, Ульяна