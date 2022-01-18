Требуется доработка технического задания по теме Двери. Необходимо создать план статей, а также подготовить title и description для каждой статьи. Ознакомьтесь с тестовым заданием в прикрепленных файлах.
Копирайтинг3 заявки
Закрыт
3 года назад
Занимаюсь наполнением сайта https://okna-dom.net/ контентом. Хочу наполнить его статьями полезными для людей!
Требуется доработка технического задания по теме Двери. Необходимо создать план статей, а также подготовить title и description для каждой статьи. Ознакомьтесь с тестовым заданием в прикрепленных файлах.