alfa_omega

Василий Буслаев alfa_omega

 
58 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Собственное креативное бюро

Брендинг под ключ - от нейминга до стратегии продвижения на рынке

Отзывы фрилансеров
Asmi
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$50
10 баллов
9 лет назад
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Отличный заказчик - ТЗ, оплата, общение - всё четко, комфортно, вовремя. Спасибо за сотрудничество. Рекомендую, как очень хорошего заказчика.
Анна выполнила рисунок отлично и в назначенный срок, работой очень доволен, рекомендую как творческого и ответственного исполнителя!
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