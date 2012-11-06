alfa_omega

Требуется создать дизайн и сверстать элитную брошюру по недвижимости 16 полос ориентировочно. Сроки и стоимость указывайте в ответах. Примеры подобных работ обязательно.
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Закрыт
9 лет назад
Требуется создать дизайн и сверстать элитную брошюру по недвижимости 16 полос ориентировочно. Сроки и стоимость указывайте в ответах. Примеры подобных работ обязательно.
требуется рисунок трех волков согласно предварительному обсуждени
Требуется отрисовать в векторе схему http://arcado.com.ua/images/_rmt_load/20100516__8.jpg но не один в один а более интересно, с имитацией трехмерности, градиентов и т.д. стоимость и сроки указывайте пожалуйста в ответах.