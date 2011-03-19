Требуется качественный рерайт юридических и бухгалтерских статей для информационного сайта. Обеспечить уникальность текста на уровне 80% и выше. Оплата составляет 50 рублей за 1000 знаков без пробелов. Источники для работы будут предоставлены.
- Рерайтинг17 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется рерайт новостных статей по темам налоги, бухгалтерский учет и финансы. Оплата составляет 50 рублей за 1000 знаков без пробелов. Идеально для опытных авторов, знакомых с указанными темами.Рерайтинг14 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется рерайт текста на 4к знаков без пунктуационных и орфографических ошибок. Уникальность не менее 70%, с соблюдением структуры и подзаголовков. Необходим опыт в написании статей по налогам, учету и финансам. Укажите цену за 1к знаков в заявке.Рерайтинг4 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуются сотрудники для постоянной работы по наполнению контентом сайтов, рерайту статей. Всего требуются 3-5 фрилансеров. Обязанности: Рерайт информационных статей по темам: налоги, право, бизнес, госторги. ...Рерайтинг28 заявокЗакрыт4 года назад
Первоисточник: в прикрепленном файле. Дополнительная информация: Название и подзаголовки тоже рерайтить. Использовать букву Ё. Номер, дату, названия нормативных актов НЕ рерайтить. Текст должен быть разделен на абзацы, обязательны ...Рерайтинг19 заявокЗакрыт4 года назад
Задача: Требуется сделать рерайт текста. Первоисточник: в прикрепленном файле. Рерайт БЕЗ пунктуационных и орфографических ошибок, БЕЗ перевирания смысла и БЕЗ срыва сроков (лучше РАНЬШЕ срока). Дополнительная информация: Название и подзаголовки тоже ...Рерайтинг8 заявокЗакрыт4 года назад
- $1
Задача: Требуется сделать рерайт текста. Первоисточник: в прикрепленном файле. Рерайт БЕЗ пунктуационных и орфографических ошибок, БЕЗ перевирания смысла и БЕЗ срыва сроков (лучше РАНЬШЕ срока). Дополнительная информация: Название и подзаголовки тоже ...Рерайтинг1 исполнительЗавершен4 года назад
Необходимо записать видео-отзыв об использовании веб-сервиса. Видео достаточно любительского качества, записанное на обычную веб-камеру ноутбука, смартофон, ipad и т.п., с четкой картинкой (использовать профессиональную видеокамеру тоже можно:). Типичный потребитель нашего ...Прочеенет заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо загрузить данные в 1С:CRM 8.1 (Рарус) из 2-х файлов Exel в которых у нас ведется база клиентов. Первый файл - список клиентов. Одна строка в таблице соответствует одному клиенту/контрагенту. ...Базы данных12 заявокЗакрыт14 лет назад