Требуется рерайт текста на 4к знаков без пунктуационных и орфографических ошибок. Уникальность не менее 70%, с соблюдением структуры и подзаголовков. Необходим опыт в написании статей по налогам, учету и финансам. Укажите цену за 1к знаков в заявке.