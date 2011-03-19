alfasoftv

Сергеев alfasoftv

 
57 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Работа для рерайтера

    Требуется качественный рерайт юридических и бухгалтерских статей для информационного сайта. Обеспечить уникальность текста на уровне 80% и выше. Оплата составляет 50 рублей за 1000 знаков без пробелов. Источники для работы будут предоставлены.

    Рерайтинг17 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужен рерайт новостных статей

    Требуется рерайт новостных статей по темам налоги, бухгалтерский учет и финансы. Оплата составляет 50 рублей за 1000 знаков без пробелов. Идеально для опытных авторов, знакомых с указанными темами.

    Рерайтинг14 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Рерайт текста

    Требуется рерайт текста на 4к знаков без пунктуационных и орфографических ошибок. Уникальность не менее 70%, с соблюдением структуры и подзаголовков. Необходим опыт в написании статей по налогам, учету и финансам. Укажите цену за 1к знаков в заявке.

    Написание статей
    Рерайтинг4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Требуются рерайтеры на постоянной основе

    Требуются сотрудники для постоянной работы по наполнению контентом сайтов, рерайту статей. Всего требуются 3-5 фрилансеров. Обязанности: Рерайт информационных статей по темам: налоги, право, бизнес, госторги. ...

    Рерайтинг28 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Требуется сделать рерайт текста

    Первоисточник: в прикрепленном файле. Дополнительная информация: Название и подзаголовки тоже рерайтить. Использовать букву Ё. Номер, дату, названия нормативных актов НЕ рерайтить. Текст должен быть разделен на абзацы, обязательны ...

    Рерайтинг19 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Рерайт текста (Тема: налоги)

    Задача: Требуется сделать рерайт текста. Первоисточник: в прикрепленном файле. Рерайт БЕЗ пунктуационных и орфографических ошибок, БЕЗ перевирания смысла и БЕЗ срыва сроков (лучше РАНЬШЕ срока). Дополнительная информация: Название и подзаголовки тоже ...

    Рерайтинг8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужен рерайт статьи

    $1

    Задача: Требуется сделать рерайт текста. Первоисточник: в прикрепленном файле. Рерайт БЕЗ пунктуационных и орфографических ошибок, БЕЗ перевирания смысла и БЕЗ срыва сроков (лучше РАНЬШЕ срока). Дополнительная информация: Название и подзаголовки тоже ...

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Записать отзыв

    Необходимо записать видео-отзыв об использовании веб-сервиса. Видео достаточно любительского качества, записанное на обычную веб-камеру ноутбука, смартофон, ipad и т.п., с четкой картинкой (использовать профессиональную видеокамеру тоже можно:). Типичный потребитель нашего ...

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Обработка для 1С – загрузка данных из Excel в 1С 8

    Необходимо загрузить данные в 1С:CRM 8.1 (Рарус) из 2-х файлов Exel в которых у нас ведется база клиентов. Первый файл - список клиентов. Одна строка в таблице соответствует одному клиенту/контрагенту. ...

    Базы данных12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад