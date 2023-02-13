Инфографика. Дизайн маркетплейсов
Всем привет! Меня зовут Альфия. Я- начинающий дизайнер маркетплейсов.
Сделаю любую инфографику для Вайлдберис/ Озон/ Яндекс.Маркет/ Алиэкспресс. Также умею делать визитки, листовки.
Стоимость 1 слайда - 250р.
От 10 слайдов - 200р.
Визитки - 350р.
Листовки от 500р
Время выполнения работы зависит от сложности. От 1го до 3х дней.
Что Вы получаете:
??Продающий дизайн карточки товара
??Повышение количества продаж
??Качественное и выделяющееся оформление инфографики
Я против войны в Украине!