Инфографика. Дизайн маркетплейсов

Всем привет! Меня зовут Альфия. Я- начинающий дизайнер маркетплейсов.

Сделаю любую инфографику для Вайлдберис/ Озон/ Яндекс.Маркет/ Алиэкспресс. Также умею делать визитки, листовки.

Стоимость 1 слайда - 250р.

От 10 слайдов - 200р.

Визитки - 350р.

Листовки от 500р

Время выполнения работы зависит от сложности. От 1го до 3х дней.

Что Вы получаете:

??Продающий дизайн карточки товара

??Повышение количества продаж

??Качественное и выделяющееся оформление инфографики