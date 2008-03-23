aliaksej

Ка Аляксей aliaksej

 
43 годаБеларусь/Минск
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

Изготовление flash-баннеров, создание сайтов, написание модулей для сайтов.

Скрипты обработки данных - XML, XLS, CSV

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Отзывы заказчиков
drvpr
NaN лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
$14
8 баллов
16 лет назад
Баннер 728х90 Срочно!
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
GameEra
40 летСША
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
16 лет назад
Простой Php скипт
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 дней назад
$10
10 баллов
16 лет назад
Гиф баннер
Работой доволен. Рекомедую.
Сотрудничеством доволен, с человеком приятно работать :)
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