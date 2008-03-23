Изготовление flash-баннеров, создание сайтов, написание модулей для сайтов.
Скрипты обработки данных - XML, XLS, CSV
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Портфолио
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- Баннер отдых в Закопанах260 просмотров
- Баннер для Totti-europe216 просмотров
- Баннер для турагентства Alphatour387 просмотров
Отзывы заказчиков
$14
8 баллов
16 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$10
10 баллов
16 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$10
10 баллов
16 лет назад
Работой доволен. Рекомедую.
Ответный отзыв
Сотрудничеством доволен, с человеком приятно работать :)