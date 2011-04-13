Копирайтер, журналист, филолог, и всё это со стажем.

Филологическое образование (МГУ, русская филология);

Опыт в журналистике более 10-ти лет;

Опыт в копирайтинге более 3-ёх лет.

Богатейший словарный запас, эрудированность и разностороннее развитие, позволяющие осветить любую тему, лёгкий и приятный слог.

Примеры работ на различные тематики, от юриспруденции до канализаций.

Способы связи:

ICQ: 351378451

Skype: alisa_kisovna

E-mail: [email protected]