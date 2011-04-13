Копирайтер, журналист, филолог, и всё это со стажем.
Филологическое образование (МГУ, русская филология);
Опыт в журналистике более 10-ти лет;
Опыт в копирайтинге более 3-ёх лет.
Богатейший словарный запас, эрудированность и разностороннее развитие, позволяющие осветить любую тему, лёгкий и приятный слог.
Примеры работ на различные тематики, от юриспруденции до канализаций.
Способы связи:
ICQ: 351378451
Skype: alisa_kisovna
E-mail: [email protected]
Отзывы заказчиков
$130
10 баллов
14 лет назад
Отзыв недоступен.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Копирайтинг
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Редактирование и Корректура
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