alice_belle

Алиса Чукаева alice_belle

 
37 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
Копирайтер, журналист, филолог, и всё это со стажем.

Филологическое образование (МГУ, русская филология);

Опыт в журналистике более 10-ти лет;

Опыт в копирайтинге более 3-ёх лет.

Богатейший словарный запас, эрудированность и разностороннее развитие, позволяющие осветить любую тему, лёгкий и приятный слог.

Примеры работ на различные тематики, от юриспруденции до канализаций.

Способы связи:

ICQ: 351378451

Skype: alisa_kisovna

E-mail: [email protected]

Отзывы заказчиков

oglyhov
Глухов 
44 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$130
10 баллов
14 лет назад
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Копирайтинг
1 отзыв
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Редактирование и Корректура
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