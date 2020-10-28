Молодая писательница с широкой душой

Здравствуйте!

Меня зовут Иванова Алиса.И я являюсь очень перспективной творческой личностью,стремящейся проявить в себя работе,связанной с писательской деятельностью.

Я увлекаюсь поэзией,прозой,философией.Очень свободно и неистово красочно могу выражать свои мысли по любой теме,как в письменной,так и в устной форме.Начитанность и словарный запас позволяют мне использовать наш язык во всех его красках.Если вам нужен потрясающий художественный/рекламный/публицистический текст,можете смело обращаться ко мне!

Гарантирую вам отлично выполненную работу и прекрасное настроение!

Alles gute,Wiedersehen!