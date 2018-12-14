Перестань платить за символы – вкладывай в реальный результат!

В одной нише могут существовать сотни, тысячи и даже сотни тысяч сайтов. Однако пользователи увидят только пару десятков из них. А прямые продажи будут только с 5-10 ресурсов. Попасть в этот элитный кружок невозможно без качественного работающего на вас текстового контента. - «И где такой взять?» - спросите вы.

Заказывать тексты стоит только у мастера, скажу я вам. Ожидать серьезных результатов от бедолаг, работающих за килознаки, не стоит. Подумайте сами. Вот пишет человек по 100 рублей за тысячу ЗБП. Вы у него заказали текст с определенным объемом. Что он вам в итоге даст? Правильно, отвесит нужное количество бездумно набитых знаков, как в продуктовом магазине.

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Я предлагаю вам приступить к результативной работе с сайтом и начать с профессионального анализа контента. Узнайте, что мешает вашему ресурсу развиваться и как это исправить.

Вас наверняка интересует, почему я так уверена в эффективности анализа и создания продающего контента. Давайте я расскажу о себе немного, как о копирайтере.

За моими плечами более 5 лет работы копирайтером, тысячи страниц и сотни сайтов

Я увлеченный и думающий специалист, нацеленный на результат

Я сотрудничала с несколькими СЕО-агентствами и вопросы оптимизации мне не чужды

Конечно, можно и самостоятельно проанализировать и довести до ума контент на сайте. Посетить пару курсов по маркетингу, пару по копирайтингу, заглянуть в основы поисковой оптимизации. Просто посчитайте, сколько денег и времени вы потратите на все эти мероприятия! А ведь можно сразу обратиться ко мне и получить готовую стратегию продающего контента для вашего бизнеса ну и сами тексты, естественно.

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И сколько это будет в итоге стоить?

Хотела бы я повесить ценники, но это не базар, а я продаю не картошку) На одном сайте 5 страниц, на другом - 50, а третий вообще ещё в разработке, и владелец не знает, что лучше для его ниши - лендинг, визитка или каталог.

Разумеется, с каждый отдельным случаем фронт работ и затрачиваемое время разное. А значит, разная и цена. Тут ничего не поделаешь.

В любом случае, обратиться ко мне, задать вопросы, проконсультироваться, узнать цену, а заодно и сайт свой показать, можно бесплатно.

Просто напишите мне в скайпе, телеге или ватсапе:

Skype - vfhbzfynjy.r

Telegram - @alinyatinka

WhatsApp - +7 900 998 93 81

P.S. узнайте, как заставить контент мотивировать и продавать, а не просто занимать место на странице.